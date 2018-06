"Aquarius" fährt zurück ins Rettungsgebiet im Mittelmeer

Nach der tagelangen Odyssee im Mittelmeer kehrt das Rettungsschiff "Aquarius" in die Such- und Rettungszone vor der libyschen Küste zurück. Das Schiff sollte den Hafen im spanischen Valencia am frühen Nachmittag verlassen, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee am Mittwoch mit.