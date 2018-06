Gestohlenes Hodler-Gemälde nach 16 Jahren wieder aufgetaucht

Ein vor 16 Jahren in Zürich gestohlenes Gemälde des Schweizer Malers Ferdinand Hodler (1853-1918) ist in Hamburg wieder aufgetaucht. Ein Mann hatte das Bild "Laetizia Raviola" (1917, Wert ca. zwei Millionen Euro) kurz vor Weihnachten bei einer Polizeiwache abgegeben, bestätigte die Polizei am Mittwoch. Das Gemälde zeigt ein Modell, das Hodler mehrmals porträtierte und vermutlich seine Muse war.