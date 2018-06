Jedes fünfte Kind in Nordkorea in der Entwicklung gehemmt

In nie da gewesener Offenheit hat Nordkorea die Situation der Kinder in Land nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF erfasst. Eines der Ergebnisse: die Zahl der wegen Mangelernährung in ihrer Entwicklung gehemmten Kinder liegt bei 19 Prozent, wie UNICEF am Mittwoch in Genf berichtete. Das sei eine deutliche Verbesserung: bei einer Erhebung 2009 seien es noch 32 Prozent gewesen.