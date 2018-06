UNO-Menschenrechtsrat sieht Belege für Giftgas in Douma

In der lange von Rebellen kontrollierten syrischen Stadt Douma ist nach Erkenntnissen des UNO-Menschenrechtsrats im April Giftgas eingesetzt worden. Die vorliegenden Hinweise ständen in Einklang mit dem Gebrauch von Chlorgas, heißt es in einem am Mittwoch in Genf veröffentlichten Bericht zum Kampf um das ehemalige Rebellengebiet Ost-Ghouta nahe der Hauptstadt Damaskus.