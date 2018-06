Thalia-Theater in Hamburg wird zum 175. Jubiläum saniert

Zum 175. Jubiläum wird das Hamburger Thalia Theater umfangreich saniert. In der Sommerpause soll das Vorderhaus mit seinen für die Öffentlichkeit zugänglichen Bereichen erneuert werden. Die Sanierungskosten liegen bei 1,2 Millionen Euro. Das Thalia-Theater wurde am 9. November 1843 durch Chérie Maurice gegründet, der sein Haus nach der griechischen Muse der Komödiendichtung Thalia benannte.

1912 wurde ein größeres Theater am heutigen Gerhart-Hauptmann-Platz erbaut und von Leopold Jessner eröffnet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus weitgehend zerstört, Ende der 1950er Jahre restauriert und im Dezember 1960 wiedereröffnet. In der kommenden Spielzeit 2018/19 will man das Jubiläum mit einer Art Best-of feiern. Zu sehen sind Erfolgsstücke wie "Das achte Leben (Für Brilka)" von Nino Haratischwili, "Der Schimmelreiter" von Theodor Storm (Regie: Johan Simons) oder "Faust I und Faust II" von Goethe (Regie: Nicolas Stemann). Eröffnet wird die neue Saison mit der Uraufführung "Orpheus" (Regie: Antú Romero Nunes).