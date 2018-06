Asylwerber nach Vergewaltigung in Traiskirchen gefasst

Ein 19-jähriger Asylwerber, der am Montagabend in Traiskirchen (Bezirk Baden) eine 20-Jährige Asylsuchende vergewaltigt haben soll, ist am Mittwoch bei einer Polizeikontrolle in einem Zug in Bayern angehalten worden. Der Afghane steht laut Exekutive unter Verdacht, bei einem Spaziergang seine albanische Begleiterin in ein Waldstück gelockt, ihr Gewalt angedroht und sich an ihr vergangen zu haben.