Studiengebühren: Neue Berufstätigen-Lösung reicht ÖH nicht

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) sieht das von der Universitätenkonferenz angekündigte Nachfolgemodell für die Studiengebührenbefreiung von berufstätigen Langzeitstudenten mit gemischten Gefühlen. Die Abschluss-Stipendienfonds gingen "in die richtige Richtung", so die stellvertretende ÖH-Chefin Hannah Lutz bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Das reiche aber noch lange nicht.