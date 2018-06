U-Kommission zu KH-Nord hat sich konstituiert

Im Wiener Rathaus hat sich am Mittwoch die Untersuchungskommission konstituiert, die sich in den kommenden Monaten mit dem Bau des Krankenhauses Nord beschäftigen wird. Sie war vom Gemeinderat mittels rot-grünem Beschluss eingesetzt worden. In der Kommission sind sämtliche Rathausfraktionen - also SPÖ, Grüne, FPÖ, ÖVP und NEOS - vertreten.