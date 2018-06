Motorradfahrer in der Steiermark tödlich verunglückt

In der Steiermark ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 58-Jährige kollidierte laut Polizei gegen 16.40 Uhr in einer Linkskurve der B20, der Mariazellerstraße, bei Thörl (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 45-jährigen Frau gelenkt wurde. Der Motorradlenker verstarb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte an der Unfallstelle.