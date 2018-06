15 Tote bei Überschwemmungen in der Elfenbeinküste

Bei Überschwemmungen in Abidjan, der Wirtschaftsmetropole der Elfenbeinküste, sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Der schwere Regen in der Küstenstadt habe zudem Hunderte von Familien gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen, und etliche Häuser weggeschwemmt. Das teilte am Dienstag der Innenminister Sidiki Diakite im staatlichen Radiosender mit.