115 Migranten vor Libyen gerettet - Fünf Tote

Die libysche Küstenwache hat 115 Migranten an Bord eines sinkenden Schlauchbootes gerettet. Geborgen wurden aber auch fünf Leichen, teilte die libysche Marine am Dienstag mit. Das Schlauchboot mit den Migranten an Bord war acht Seemeilen nördlich von Mellitah westlich der Hauptstadt Tripolis in Schwierigkeiten geraten.