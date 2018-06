Frau wollte im obersteirischen Bruck fremdes Kind mitnehmen

Eine vermutlich geistig verwirrte Frau hat am Montag in der Obersteiermark ein fremdes Kind mitnehmen wollen. Die 44-Jährige packte die Zweijährige auf einem öffentlichen Spielplatz an der Hand und ging los. Die Mutter des Mädchens griff sofort ein, Passanten kamen ihr zu Hilfe. Vor der Polizei meinte die Verdächtige, dass sie das Kind von seiner Mutter retten wollte, so die Polizei am Dienstag.