Drei Tote bei Bandenangriff in Malmö

Bei Schüssen auf Bandenmitglieder sind im südschwedischen Malmö drei Menschen getötet worden. Ein 18-Jähriger und ein 29-Jähriger starben am Montagabend, kurz nachdem sie in ein Krankenhaus gebracht worden waren. Ein 27 Jahre alter Mann starb Dienstagfrüh. Drei weitere junge Männer wurden verletzt, einer davon schwer. "Die an der Tat beteiligten Personen sind uns alle bekannt", so die Polizei.