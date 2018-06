47-Jähriger im Neufelder See im Burgenland ertrunken

Ein 47-jähriger Niederösterreicher ist am Samstag im Neufelder See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ertrunken. Ein 15-jähriges Mädchen entdeckte den Mann am frühen Nachmittag auf dem Grund des Sees in mehr als zwei Metern Tiefe rund 30 Meter vom Ostufer entfernt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.