Minister Kunasek gab seiner Braut in Leibnitz das Ja-Wort

FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek (41) hat am Samstag in Leibnitz in der Südsteiermark seine Lebensgefährtin Sabrina Koroschetz geheiratet. Rund 80 Gäste waren geladen, Trauzeuge des Ministers und Landesparteichefs war der steirische Klubobmann der FPÖ, Stefan Hermann.