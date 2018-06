Evangelische Kirche pocht bei Asyl auf Menschenrechte

Die Evangelischen Kirchen in Österreich haben den Staat in einer Resolution an seine "Pflicht und Verantwortung, das Menschenrecht auf Asyl zu wahren", erinnert. Verabschiedet wurde diese laut einer Aussendung von der Generalsynode am Freitagabend. "Die österreichische Bundesregierung soll die Verpflichtungen, die ihr aus der Genfer Flüchtlingskonvention erwachsen, ernst nehmen", heißt es darin.