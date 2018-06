Kurt Rydl erhält Musiktheater-Preis für Lebenswerk

Der Sänger Kurt Rydl wird mit dem Österreichischen Musiktheaterpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Seit 1976 ist der 70-Jährige im Ensemble der Wiener Staatsoper, hat aber mehr als 120 Partien unter anderem bei den Festspielen in Salzburg, Bayreuth, Verona und Bregenz gesungen. Die Verleihung findet anlässlich der Musiktheater-Preis-Gala am 19. Juni in der Grazer Oper statt.