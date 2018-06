Bond Museum im Tiroler Ötztal eröffnet am 12. Juli

Facebook

Das Bond-Museum erstreckt sich über zwei Etagen auf rund 1.300 Quadratmetern. Das eigens errichtete Gebäude wurde in den Gaislachkogl hineingebaut und befindet sich direkt neben dem ice Q Restaurant, jenem Gebäude, das in "Spectre" als Hoffler Klinik fungiert und in dem James Bond das erste Mal auf Madeleine Swann trifft, bevor sich eine wilde Verfolgungsjagd in der Tiroler Berglandschaft entspinnt.

Die Besucher von "007 Elements" erwartet laut den Verantwortlichen eine cineastische Installation, die sich zwar hauptsächlich auf "Spectre" und jene Szenen, die in Sölden gedreht wurden, konzentriert, zu sehen gibt es aber auch andere Kapitel und Motive der insgesamt 24 James Bond Filme. Die interaktive Erlebniswelt soll einen tiefen Einblick in die Dreharbeiten eines James Bond Films gewähren, hieß es.

Titelsequenzen, dramatische Klangkulissen und spektakuläre Actionszenen werden ebenso gezeigt wie Bond-Autos, technische Spielereien, Drehorte und Studio Sets. "007 Elements" ist ein Projekt von Eon Productions, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), das derzeit alle Rechte an den Bond Filmen hält, und den Bergbahnen Sölden.