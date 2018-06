Serbischer Enthüllungsjournalist spurlos verschwunden

Ein serbischer Enthüllungsjournalist ist in der vergangenen Nacht in Bela Crkva, der Vojvodina-Kleinstadt an der Grenze zu Rumänien, verschwunden. Das wurde bekannt, nachdem das Auto von Stefan Cvetkovic im Stadtzentrum mit geöffneten Türen und aufgedrehten Lichtern entdeckt worden war. Neben dem Wagen soll die Uhr des Journalisten gefunden worden sein, hieß es in Medienberichten vom Donnerstag.