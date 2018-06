Studie sieht "stehendes" Trinkwasser als Gefahrenquelle

Zwei Drittel des in Österreich getrunkenen Wassers stammen aus der Leitung. Im Großen und Ganzen wird das H2O in bester Qualität geliefert. Im Eigenheim kann das kühle Nass allerdings innerhalb von wenigen Tagen "verderben", warnten Experten am Mittwoch in Wien. Rund 80 Prozent der Österreicher würden ihre Trinkwasserinstallationen nicht regelmäßig warten, bemängelte das "Forum Wasserhygiene".