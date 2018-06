Waschbär kletterte 23 Stockwerke an US-Hochhaus auf und ab

Ein brauner Waschbär mit beachtlichen Kletterkünsten ist zu einem Internet-Hit geworden. Das Tier kletterte im US-Bundesstaat Minnesota unter den staunenden Blicken von Passanten 23 Stockwerke an der Außenwand eines Bürohochhauses hinauf. Am Dach des UBS-Towers in St. Paul wartete am Mittwoch eine Falle mit Katzenfutter auf ihn, berichtete die BBC.