A4 Richtung Ungarn war nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

Ein Lkw-Unfall bei Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) hat am Mittwoch eine stundenlange Totalsperre der A4 (Ostautobahn) Richtung Ungarn nach sich gezogen. Der Verkehr wurde beim Knoten Schwechat abgeleitet, umfangreiche Stauungen auch auf den Ausweichrouten waren die Folge. Gegen 14.00 Uhr wurde eine Fahrspur freigegeben, nach 15.00 Uhr erfolgte dann die komplette Freigabe, so der ÖAMTC.