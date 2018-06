Meinl-Reisinger hat einen NEOS-Gegenkandidaten

Beate Meinl-Reisinger hat bei der Wahl zur neuen NEOS-Parteichefin kommende Woche in Wien einen Gegenkandidaten, allerdings einen unbekannten. Es handelt sich um den gebürtigen Vorarlberger Kaspar Erath (66), der Polizeijurist in Wien war. Die Bewerbungsfrist hat am Montag geendet. Seit Dienstag sind die Profile der Kandidaten online (www.vorwahl.neos.eu)