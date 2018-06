82-Jähriger nach Mordalarm in Wien in U-Haft genommen

Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat am Montag über den 82-jährigen Mann die U-Haft verhängt, der am vergangenen Wochenende seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in der Franz-Koci-Straße in Wien-Favoriten vergiftet haben dürfte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Verdächtige der 69-Jährigen einen tödlichen Medikamenten-Cocktail verabreicht haben.