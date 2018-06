Fortschritte im griechisch-mazedonischen Namensstreit

Bei den langjährigen Bemühungen um die Lösung des griechisch-mazedonischen Namensstreites dürfte es am Wochenende zu einem weiteren Fortschritt gekommen sein. Die mazedonische Presseagentur Makfax berichtete am Montag, dass es den Beratern der beiden Ministerpräsidenten am Wochenende gelungen sei, Fortschritte bei einigen offenen Fragen zu erzielen.