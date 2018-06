Sechsjähriger beim Baden im Faaker See verunglückt

Ein sechsjähriger Bub ist am Sonntagnachmittag offenbar beim Baden im Faaker See in Kärnten (Bezirk Villach-Land) verunglückt. Laut Polizei entfernte er sich gegen 16.00 Uhr in einem "unbeobachteten Moment von seinen Eltern, ging zum Wasser und vermutlich dort unbemerkt sofort unter". Taucher bargen ihn etwa eineinhalb Stunden später vom Grund des Sees. Das Kind wurde ins Krankenhaus geflogen.