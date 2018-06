Luftangriffe in Syrien trafen offenbar Kinderkrankenhaus

Bei Luftangriffen in Syrien, die Menschenrechtlern zufolge auch ein Kinderkrankenhaus trafen, sind mindestens elf Menschen getötet worden. Weitere 29 Menschen wurden bei den Bombardements in der nordwestlichen Provinz Idlib am Sonntag verletzt, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.