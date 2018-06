Australier überlebte Schlangenbiss - Österreicher halfen

Ein Mann in Australien hat dank seiner medizinischen Vorbildung und mit Hilfe von österreichischen Touristen einen potenziell tödlichen Schlangenbiss in einem abgelegenen Teil eines Nationalparks überlebt. In einer Schlucht des Karijini-Nationalparks sei er im vergangenen Monat von einer Braunschlange in den Fuß gebissen worden, sagte Christian Wright dem Fernsehsender Channel Seven am Samstag.