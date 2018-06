Südtiroler Gesetzesentwurf für Abschuss von Wölfen und Bären

Die Südtiroler Landesregierung hat am Dienstag einen Gesetzentwurf für sogenannte "Vorsorge- und Entnahmemaßnahmen" bei Großraubwild wie Wölfe und Bären verabschiedet. Eine Entnahme, Fang oder Abschuss einzelner Bären oder Wölfe in bestimmten Ausnahmesituationen könne das Land demnach autonom verfügen, hieß es in einer Aussendung.