Tote bei Angriff der Anti-IS-Koalition in Syrien

Bei einem Luftangriff der US-geführten Anti-IS-Koalition sind im Nordosten Syriens mindestens zehn Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern in dem Ort Al-Jasa nahe der Grenze zum Irak seien Kinder und Frauen, meldete die syrische Staatsagentur Sana am Dienstag. Der Ort wird von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kontrolliert.