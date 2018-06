Bundesstraße in Kärnten nach Murenabgängen gesperrt

Zwei Murenabgänge haben am Montagabend die Millstätter Straße (B98) im Bezirk Villach-Land blockiert. Laut Polizei hatte starker Regen die Erdrutsche ausgelöst, die Straße wurde südlich von Feld am See über eine Länge von mehreren hundert Metern vermurt. Die Verbindung soll noch bis Dienstagmittag gesperrt sein. Pkw werden örtlich umgeleitet, Lkw und Busse müssen großräumig ausweichen.