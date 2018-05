Nachbarn befreiten Kind in Osttirol mit Wagenheber

Ein Sechsjähriger ist am Montag in Thal-Wilfern in der Gemeinde Assling in Osttirol von einem Pkw überrollt und mit den Beinen eingeklemmt worden. Wie die Polizei berichtete, kamen die Nachbarn mit einem Wagenheber zu Hilfe, um das Kind zu befreien. Der Bub wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen.