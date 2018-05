Messerstecherei in Salzburg: Zweiter Verdächtiger geschnappt

Im Fall einer Messerattacke unter Syrern am vergangenen Dienstag hat die Salzburger Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Ein 19-Jähriger, der damals selbst eine Verletzung an der Hand erlitten hatte, wurde im Zuge der Ermittlungen vom Opfer belastet. Er soll dem 31-Jährigen den Messerstich in den Bauch versetzt haben. Der 19-Jährige habe die Tat gestanden, so die Polizei am Montag.