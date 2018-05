Erstmals koreanische Popgruppe an Spitze der US-Album-Charts

Die südkoreanische Boyband BTS hat es als erste K-Popgruppe an die Spitze der US-Album-Charts geschafft. Ihr neues Album "Love Yourself: Tear" verdrängte am Sonntag die Platte "Beerpong and Bentleys" von Hiphop-Star Post Malone vom ersten Platz der Billboard 200 Musikcharts, wie das gleichnamige Musik-Fachblatt berichtete.