Pensionist in Wien überfallen und Hund gestohlen

Ein 69 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in Wien-Hietzing von einer Frau überfallen und leicht verletzt worden. Außerdem stahl die Unbekannte den Hund des Mannes. Die Enkelin des Pensionisten hatte die Tat in einem Facebook-Posting veröffentlicht - inklusive Fotos des Tieres - und um Hinweise gebeten. Die Polizei bestätigte am Montag Medienberichte über den Vorfall.