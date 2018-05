Erdrutsch in Äthiopien

Bei einem Erdrutsch nach schweren Regenfällen sind in Äthiopien mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere wurden bei dem Unglück in der Region Oromia im Zentrum des ostafrikanischen Landes verletzt, wie staatliche Medien berichteten.

Der Erdrutsch ereignete sich demnach in der Nacht auf Sonntag. In der Regenzeit kommt es in Äthiopien immer wieder zu derartigen Unglücken. Im Mai 2016 kamen bei einem fast 50 Menschen ums Leben, es gab Überschwemmungen in mehreren Landesteilen.