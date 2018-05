Fünf Millionen Euro warten bei Vierfachjackpot im Lotto

Erneut hat sich am Sonntag kein Spielteilnehmer über einen Lotto-Sechser freuen dürfen, ein Dreifachjackpot blieb ungeknackt. Am Mittwoch lockt daher ein vierfacher Jackpot bei "6 aus 45", der dritte in diesem Jahr. Laut Lotterien wird es beim Sechser um fünf Millionen Euro gehen.