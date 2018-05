50-Jähriger in Badeteich im Bezirk Gänserndorf ertrunken

Ein 50-Jähriger ist am Sonntag in einem Badeteich in Lassee (Bezirk Gänserndorf) ertrunken. Der Mann war kurz vor 13.00 Uhr im Wasser untergegangen. Bei der Suche stand auch die Tauchgruppe Ost der Freiwilligen Feuerwehr Niederösterreich im Einsatz. Die Leiche des Slowaken wurde kurz vor 20.00 Uhr gefunden, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag in einer Aussendung.