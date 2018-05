Carlo Cottarelli soll Italien in Neuwahlen führen

Nach dem Scheitern der Bemühungen für die Bildung einer politischen Regierung in Italien soll der Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli das Land in Neuwahlen führen. Staatspräsident Sergio Mattarella beauftragte den ehemaligen Direktor beim Internationalen Währungsfonds am Montag damit, eine Expertenregierung zu bilden.