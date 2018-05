Motorradfahrer starb bei Zusammenstoß mit Pkw im Bezirk Baden

Eine Kollision mit einem entgegenkommenden Auto hat für einen Motorradfahrer am Sonntagnachmittag auf der B18 im Bezirk Baden tödlich geendet. Nach Polizeiangaben war es zu dem Zusammenstoß an einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Schönau an der Triesting gekommen. Der 27-Jährige und seine Ehefrau am Sozius (23) wurden zu Boden geschleudert, das Motorrad ging in Flammen auf.