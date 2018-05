Europaabgeordnete fordern EU-USA-Gipfel

Aus dem Europaparlament kommt angesichts der zunehmenden Spannungen mit den USA die Forderung nach einem Gipfeltreffen der EU-Spitzen mit Präsident Donald Trump. Beide Seiten müssten sich in bilateralen und globalen Fragen so schnell wie möglich auf eine gemeinsame Agenda verständigen, heißt es in einem Resolutionsentwurf aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten.