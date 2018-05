Mindestens sechs Tote bei Selbstmordanschlag in Somalia

Bei einem Selbstmordanschlag in Somalia sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Ein Attentäter in einem Auto habe sich neben einem Militärfahrzeug in Afgoye in der Nähe der Hauptstadt Mogadischu in die Luft gesprengt und mindestens fünf Soldaten mit in den Tod gerissen, sagte am Dienstag Mohamud Mohamed Timadde, ein hochrangiges Mitglied der Streitkräfte.