Franzose wollte Anschläge bei EM 2016 verüben - Urteil

In der Ukraine ist ein Franzose wegen der Vorbereitung von Terroranschlägen zur Fußball-EM 2016 in Frankreich zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 27-Jährige Sturmgewehre, Granatwerfer und mehr als 100 kg Sprengstoff illegal im ostukrainischen Konfliktgebiet erworben hat, wie die Staatsanwaltschaft der ukrainischen Region Wolhynien mitteilte.