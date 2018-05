Doppeljackpot bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch

Beim Lotto war es am Sonntag das zweite Mal in Folge, dass niemand auf die sechs "Richtigen" gesetzt hatte. Damit geht es bei der Ziehung am Mittwoch um einen Doppeljackpot und nach Angaben der Österreichischen Lotterien um rund 2,5 Millionen Euro im Sechser-Gewinnrang.