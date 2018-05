USA kündigen nach Wahl Sanktionen gegen Venezuela an

Der umstrittene Wahlsieg von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro vom Sonntag hat international für harte Kritik und Drohungen gegen die Regierung in Caracas gesorgt. US-Außenminister Mike Pompeo kündigte am Montag "rasche wirtschaftliche und diplomatische Maßnahmen" gegen Venezuela an. Die 14 Staaten der Lima-Gruppe wollen ihre Botschafter abziehen.