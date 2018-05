Zwei Autolenker krachten in Kärnten gegen Bäume: Ein Toter

In der Kärntner Gemeinde Straßburg (Bezirk St. Veit/Glan) sind am Pfingstwochenende binnen zwei Stunden zwei Autolenker von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei einem Crash war ein Todesopfer zu beklagen, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Ein 34-jähriger Mann aus St. Veit, der auf der Rückbank gesessen war, erlag demnach im UKH Klagenfurt seinen schweren Verletzungen.