Festwochen - "Kamp": Größtes Grauen in kleinstem Format

Das größte Grauen in der kleinsten denkbaren Form - dies ist das Prinzip von "Kamp", jener Inszenierung, mit der das niederländische Theaterkollektiv Hotel Modern seit 13 Jahren um die Welt tourt. Am Freitag hat die Truppe ihre theatrale Installation von Auschwitz bei den Wiener Festwochen erstmals in Österreich präsentiert. Eine Puppenhorror im Meditationsrhythmus.