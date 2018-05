71. Filmfestspiele Cannes vergeben ihre Palmen

Bei den 71. Filmfestspiele von Cannes werden am Samstag die Preise verliehen. Wer dabei die Goldene Palme oder den Preis für die beste Regie für sich reklamieren kann, ist dabei offen wie selten. So haben sich bei dem seit 8. Mai laufenden Festival an der Croisette einige Favoriten herauskristallisiert - bei einer Festspielausgabe, die so politisch war wie lange nicht.