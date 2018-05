Merkel für höhere deutsche Verteidigungsausgaben

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts der zunehmenden Krisen und Konflikte in der Welt deutlich höhere Ausgaben für die deutsche Bundeswehr in den nächsten Jahren in Aussicht gestellt. Deutschland hat sich 2014 zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO verpflichtet.