21-jähriger Skitourengeher stürzte in Vorarlberg in den Tod

Ein 21-jähriger Skitourengeher ist am Samstag in Lech-Zürs in den Tod gestürzt. Beim Aufstieg auf den Trittkopf (2.720 Meter) querte er mit seinen Skiern und angelegten Harscheisen ein Schneefeld in einer steilen Bergflanke, rutschte auf der vereisten Oberfläche aus und stürzte 30 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu, teilte die Polizei am Montag mit.